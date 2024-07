John Cena annuncia l'addio al wrestling

L'attore e superstar del wrestling americano John Cena ha annunciato il ritiro dalle competizioni sul ring nel 2025. La notizia è stata ufficializzata con un video pubblicato sull'account X della World Wrestling Entertainment (Wwe).

Cena ha 47anni e ha annunciato che il WrestleMania numero 41 in programma a Las Vegas il 19 e 20 aprile prossimi sarà il suo ultimo evento di questo tipo.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2