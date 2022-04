Jorge Lorenzo correrà la Porsche Carrera Cup Italia 2022

Due titoli iridati nel 2006 e nel 2007 in 250 e tre titoli in MotoGp nel 2010, 2012, 2015. Jorge Lorenzo, uno dei rivali più tosti di Valentino Rossi, è stato uno dei grandi nomi della MotoGp.

Ora dopo il suo ritiro dalle corse, avvenuto il 14 novembre 2019, ha deciso di cominciare una nuova avventura su quattro ruote. L'annuncio è arrivato oggi, lunedì 4 aprile, qualche giorno dopo l'inizio dell'avventura di Valentino Rossi nel campionato GT World Challenge Europe.

Porsche Carrera Cup Italia 2022: il debutto di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo inizierà la sua avventura come pilota automobilistico disputando la Porsche Carrera Cup Italia 2022, un campionato monomarca dove sarà al volante della 92 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform.

I primi test ufficiali sono in programma a Monza mercoledì 13 aprile. Il debutto in gara è fissato per il weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio.

La Porsche Carrera Cup Italia 2022 prevede poi le seguenti tappe: Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio), Vallelunga (17-18 settembre), Franciacorta (1-2 ottobre) e, infine, Monza (8-9 ottobre).

Sui suoi canali Lorenzo commenta la nuova avventura con grande entusiasmo: "Ora comincia una nuova e stimolante fase della mia vita. Voglio dire grazie di cuore al team Q8 Hi Perform per avermi accolto e per avermi scelto come pilota ufficiale. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare tutto il mio valore al volante".

Parole ricambiate dal direttore marketing di Q8, Gherardo Bisi: "Lorenzo rappresenta il professionista che cercavamo. Lo avevamo in mente da tempo e abbiamo scelto lui. Siamo sicuri che anche sulle quattro ruote possa raggiungere traguardi ottimi".