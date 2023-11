Judo, due azzurri campioni d'Europa Under 23

L’Italia applaude Daniele Accogli ed Erica Simonetti che, nella MBS Arena a Potsdam, hanno conquistato il titolo di campione d’Europa under 23. Daniele, 21 anni, è campione nei 100 kg, la stessa categoria nella quale ha trionfato l’anno scorso a Praga, nel 20231118 Potsdam DAccogli 1campionato continentale juniores. Erica ha a sua volta 21 anni e ha vinto il titolo nei +78 kg. Anche lei vanta già un titolo europeo nel palmares personale ed è quello conquistato a Varsavia nel 2019 nei +70 kg agli Europei cadetti.

È un gran bel colpo di coda quello messo a segno dall’Italia under 23 nella seconda giornata, aggiungendo ben due medaglie d’oro ai tre piazzamenti di ieri con Francesco Cargnelutti e Marco Valerio Feliziani, rispettivamente terzo e quinto nei 66 kg e Sofia Mazzola, settima nei 48 kg. Daniele Accogli ha condotto una gara impeccabile, eliminando prima il rumeno Alexandru Sibisan, quindi il tedesco Kilian Kappelmaier ed in semifinale l’ucraino Oleksii Yershov. La cicca finale è stata messa a segno sull’inglese Oliver Barratt, letteralmente sradicato e schiantato a terra.

Erica Simoneti, dal canto suo, ha dominato la categoria respingendo gli assalti dell’olandese Paulien Sweers e della gerogiana Salome Makishvili, per chiudere poi prima del tempo sia la semifinale con l’ucraina Ruslana Bualvina che la finale con l’olandese Carmen Dijkstra. "Sono molto contenta per la gara di oggi -ha commentato Erica Simonetti- soprattutto dopo quest'anno che è stato un po' difficile e spoglio di medaglie. Ci tengo a ringraziare tutta la famiglia Toniolo, Nicholas Mungai e il Centro Sportivo Esercito per supportarmi giorno per giorno nel mio percorso".

"Terminiamo questo Campionato Europeo U23 al quinto posto, dietro Georgia, Olanda, Ucraina e Ungheria, con due ottime medaglie d'oro, una medaglia di bronzo e un quinto posto purtroppo ottenuti nella medesima finale e un settimo posto che può essere, diciamo, discutibile. -hanno commentato Salvatore Ferro e Luca Ravanetti- Una buona prova di questi ragazzi che hanno dimostrato di aver compiuto un processo di maturazione che li ha portati a primeggiare nell'ultimo Campionato Europeo prima del Campionato Europeo Senior, dimostrazione che, partendo dai cadetti, passando per gli junior e arrivano all'ingresso al mondo senior, il vivaio italiano è ricco di talenti su cui investire. Spiace per gli atleti che non sono riusciti a raggiungere un risultato che per l'impegno messo nella preparazione meritavano, col senno di poi si poteva forse raccogliere qualcosa di più. Molti di loro sono al primo o al secondo anno junior, con 4 o 5 anni di distanza dai più "anziani" della categoria, siamo sicuri i ragazzi e le società si metteranno al lavoro perché il prossimo risultato sia diverso".