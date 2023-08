Judo, Campionati del mondo Cadetti di Zagabria: i convocati dell'Italia

Scatta la missione della nazionale italiana Under 18 di Judo, che parte per Zagabria, sede da mercoledì a domenica prossima dei campionati del mondo cadetti. Saranno 65 le nazioni in gara e quasi seicento gli atleti. I primi a salire sul pullman per la Croazia, dal Bella Italia Village a Lignano Sabbiadoro, dov’è stato organizzato il concentramento, sono gli atleti delle categorie più leggere (-40, -44 kg F, -50, -55 kg M), chiamati sui tatami della Zagreb Arena già mercoledì 23 agosto.

Questa la delegazione azzurra per questi mondiali: Miriam Tempesta (40), Rachele Moruzzi (44), Alice Bersellini, Elena Storione (48), India Serafini (52), Sara Cardella, Martina Capezzuto (57), Maila Pagliaro (63), Aurora Mengia (70), Lucia Magli (+70), Francesco Crociani, Thomas Sassi (50), Emiliano Lattanzi, Raffaele Sodano (55), Antonio Esposito (60), Lucio Tavoletta (73), Alessandro D’urbano (81), Cristiano Mincinesi, Luigi Barbero (90), Emiliano Rossi (+90); tecnici: Francesca Campanini e Massimiliano Pasca; responsabile organizzativo: Luca Ravanetti.

“La nazionale cadetti di judo è in partenza per Zagabria, per una edizione dei Campionati Mondiali di categoria che si preannuncia molto partecipata anche dalle “grandi potenze” del judo mondiale - è il commento dei coach Campanini e Pasca - . I nostri ragazzi sono in rifinitura e per il giorno d’inizio saranno con la giusta forma per competere con i migliori. Stiamo lavorando bene sul peso e sull’approccio mentale alla gara e questo ci da grande fiducia”.

La capitana della squadra femminile, Maila Pagliaro, ed il capitano della squadra maschile, Lucio Tavoletta (campione d'Europa in carica), si sono invece espressi così alla partenza: “Sono molto felice di poter ricoprire l’incarico di capitano - ha detto Maila Pagliaro - e cercherò di dare il massimo incoraggiando l’intera squadra”. “Sono molto onorato di poter ricoprire questo ruolo - il commento di Lucio Tavoletta - e spero di poterlo svolgere al meglio”.

Judo, Campionati del mondo cadetti: il programma

Mercoledì 23 agosto

F: -40 kg, -44 kg

M: -50 kg, -55 kg

Giovedì 24 agosto

F: -48 kg, -52 kg

M: 60 kg, -66 kg

Venerdì 25 agosto

F: -57 kg, -63 kg

M: -73 kg, -81 kg

Sabato 26 agosto

F: -70 kg, +70 kg

M: -90 kg, +90 kg

Domenica 27 agosto

Mixed teams

Orario final block: h 16:00