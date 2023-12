Judo, European Championships Open 2023, l'azzurro Lombardo è d'argento

Un Manuel Lombardo superlativo è andato a Pristina e si è preso una borsa del valore di 35mila euro agli European Championships Open 2023, un torneo open speciale con due sole categorie, una maschile fino a 73 kg ed una femminile fino a 57 kg. Il Kosovo ovviamente ha fatto la parte del leone ed affinchè così andasse è stato fatto il possibile. La finale per l’oro con il kosovaro Akil Gjakova ha avuto esito negativo in seguito ad un attacco di Manuel che ha offerto l’opportunità a Gjakova di rispondere con sumi gaeshi.

L’incontro era al golden score ed il wazari assegnato ha concluso la sfida. La gara di Manuel Lombardo è stata eccellente. Vittoria per ippon sul turco Ejder Toktay, fulminato dal primo special-kata guruma portato dopo 35 secondi da Manuel Lombardo. L’arbitro assegna wazari, ma i supervisori rilevano l’atterraggio in ponte e fanno alzare la valutazione. Secondo incontro e seconda vittoria per ippon con un altro special-kata guruma che fa secco il kosovaro Dardan Cena, vent’anni che, galvanizzato da un tifo sugli stanbdard di Parigi ha messo fuori sia Wandtke (Ger) che Hristov (Bul), andando poi a prendere anche la medaglia di bronzo con un ippon di o uchi gari sul moldavo Petru Pelivan. La terza vittoria di Manuel Lombardo è stata ottenuta “solo” per wazari, ma superando quello straordinario campione che è il georgiano Lasha Shavdatuashvili. Uno special-kata guruma è arrivato anche per lui poco dopo i due minuti di combattimento, ma tutti i tentativi di recuperare la situazione sono stati controllati alla grande.

Akil Gjakova, dal canto suo, ha guadagnato la finale superando (tre sanzioni al golden score) Robert Klacar (Slo), quindi molto faticosamente, per usare un eufemismo, l’austriaco Lukas Reiter, al quale è stata assegnata la terza sanzione nel golden score. Vittoria tosta nei quarti su Hidayat Heydarov, anche se ottenuta sul filo con un wazari di gaeshi a 9 secondi dal termine e vittoria netta in semifinale su Petru Pelivan (Mda) con ippon contrattaccando sul tempo l’o uchi gari del moldavo.