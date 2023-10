Judo, European Cup: Mungai regala un oro all'Italia

Un grandissimo Nicholas Mungai si è imposto a Malaga nella Senior European Cup piazzandosi al primo posto nei 100 kg ed una bravissima Giulia Sorelli si è imposta invece a Berlino con il primo posto nei 57 kg. Cinque le vittorie ottenute dal trentenne del Cs Esercito, tutte per ippon o squalifica, superando nell’ordine Oriol Salvador Masso (Esp), Diogo Brites (Por), Andzhei Pavliukov (Ain), Jaro Vezjak (Slo) e Francis Damier (Fra). E cinque vittorie le ha ottenute anche Giulia Sorelli a Berlino, superando nell’ordine la serba Ekaterina Poznanovic, la tedesca Nelly Specht, la polacca Magdalena Walega, la svizzera Annika Zuend ed in finale l’olandese Kaya Pannegieter.

E se a Berlino Maria Pia Fabiana Della Valle si è classificata al quinto posto nei +70 kg, a Malaga due vittorie nei 100 kg le ha ottenute Francesco Basso, che si è classificato settimo, Andrea Raffaeli con due vittorie nei 90 kg non si è piazzato, Lorenzo Parodi e Luigi Pippa hanno superato un turno negli 81 kg, mentre Ludovica Franzosi nei 70 kg ed Irene Caleo nei 78 kg sono state fermate nei recuperi.

"Sono contento per la gara di oggi - ha detto Nicholas Mungai - . Questa è stata la mia prima esperienza tra i 100 kg e devo dire che mi sono trovato bene e ho avuto buon sensazioni fin dall'inizio, mi sono divertito. Non avevo mai vinto un torneo internazionale, so che un'European Cup non è come un Grand slam però sono contento che anche questa medaglia sia arrivata finalmente. L'ultimo periodo è stato particolarmente difficile perché un mese fa è venuto a mancare il mio zio materno, Luca, ed è a lui che voglio dedicare la medaglia di oggi. I risultati non si ottengono da soli per cui ci tengo a ringraziare il Gruppo Sportivo dell'Esercito per il supporto e Pierangelo, insieme a tutta l'Akiyama Settimo, per le botte quotidiane”.

“Sono molto orgogliosa di questa medaglia - ha detto Giulia Sorelli - è stata il frutto di duro lavoro, e ringrazio la mia palestra Judokan che mi sta ogni giorno a fianco ma soprattutto ringrazio i miei genitori non di meno i miei maestri, e un ringraziamento speciale va a mio fratello Alessandro che crede e crederà sempre in me”.