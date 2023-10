Judo, al via gli Europei per 17 azzurri: i convocati

Saranno ben 17 (otto uomini e nove donne) gli azzurri impegnati da venerdì 3 a domenica 5 novembre nei Campionati Europei di Judo. Le gare sono in programma sui tatami dell’Arena Sud de France di Montpellier e saranno determinanti per mettere a referto più punti possibili in ottica ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sul suolo transalpino, in particolare, saranno disponibili fino ad un massimo di 700 punti in ciascuna categoria di peso.

In campo maschile l’Italia si presenterà al via con Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg). In quello femminile difenderanno il tricolore Assunta Scutto e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Non saranno della partita, invece, Elios Manzi, Gennaro Pirelli e Martina Esposito, tutti e tre messi fuori gioco dagli infortuni.

In casa azzurra riflettori puntati soprattutto su Assunta Scutto e Alice Bellandi, che attualmente occupano la prima posizione nelle rispettive graduatorie a cinque cerchi. Entrambe, al pari di Odette Giuffrida (quarta nel ranking olimpico), sono reduci dal successo ottenuto la settimana scorsa nel torneo Grand Slam di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

“È un Europeo particolare e atipico - ha commentato il capoallenatore femminile Francesco Bruyere -. In teoria avrebbe dovuto assegnare punteggio olimpico al 50%, essendosi dovuto disputare nel primo semestre del 2023. Alla fine è stato deciso di cambiare il regolamento in corsa e di assegnare i punti al 100%, inserendo la rassegna comunque nel primo periodo di qualificazione”, ha concluso il tecnico azzurro. (agc)

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI AZZURRI

* Final block a partire dalle ore 16.00

Venerdì 3 novembre: -48 kg (con Scutto e Milani), -52 kg (con Giuffrida), -57 kg (con Toniolo), -60 kg (con Pantano e Carlino), -66 kg (con Basile e Piras)

Sabato 4 novembre: -63 kg (con Favorini e Russo), -70 kg (con Pedrotti), -73 kg (con G. Esposito e Lombardo), -81 kg (con A. Esposito)

Domenica 5 novembre: -78 kg (con Bellandi), +78 kg (con Tavano), -90 kg (con Parlati)