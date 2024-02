Judo, Falcone è oro all'Open di Varsavia

All’European Open a Varsavia seconda medaglia d’oro italiana con Tiziano Falcone nei 90 kg. Cinque gli incontri disputati e vinti con Foubert (Bel), Koberidze (Geo), L Herbier (Fra), Caroly (Fra) e Nerpel (Hun), per un primo posto meritatissimo. “Sono tornato a gareggiare dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio alla spalla in una nuova categoria di peso - ha commentato Tiziano Falcone - infatti oggi sono salito sul tatami senza pressioni, ma esprimendo al massimo le mie potenzialità. Voglio ringraziare tecnici e preparatori del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che, insieme al nutrizionista Dott. Pace, stanno lavorando in modo ottimale per rendermi più performante in questa nuova categoria. Ringrazio, inoltre, il Dott. Di Giacomo, il centro di fisioterapia Martinelli e la fisioterapia delle Fiamme Gialle la cui collaborazione ha permesso una riabilitazione completa senza alcun intoppo. Un pensiero a tutte le persone che mi vogliono bene e che mi stanno vicino”.

Soddisfazione condivisa ovviamente dai coach Ciano e Scapin. Il commento di Antonio Ciano: “Tiziano oggi voleva vincere a tutti i costi e l’ha fatto contro avversari sulla carta più quotati. Oggi ha dimostrato che per poter ribaltare i pronostici bisogna avere fame di vittoria. Anche Lorenzo tornava da un lungo periodo di stop e il suo ritorno è comunque una nota positiva che gli fa morale. Insomma, una due giorni che ci fa tornare a casa soddisfatti ma consapevoli che qualcosina in più potevamo fare, Complimenti a tutti”.

Segue a ruota una soddisfatta Ylenia Scapin: “Un'altra giornata importantissima per le Fiamme Gialle. Due atleti in gara a 90kg in rientro da due infortuni seri. Ottimi segnali anche da Rigano seppur eliminato al primo e importante riscontro per Falcone che si presentava in una nuova categoria. Da parte sua grande dimostrazione di carattere e cuore, caratteristiche che accompagnano anche una crescita tecnica e tattica che oggi gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio. Risultati di un lavoro di staff, dai tecnici ai preparatori a tutti coloro che ci mettono in condizione di lavorare al meglio e dare agli atleti competenza e risorse. Nel complesso un buon punto di partenza, perché è da qui che già domani si deve ricominciare a lavorare”.