Olimpiadi Parigi 2024: prove generali con il Grand Slam di judo

La squadra azzurra di judo è in partenza per il primo grande appuntamento di questo ultimo semestre olimpico. Con 110 nazioni rappresentate da oltre 600 atleti, il Grand Slam di Parigi andrà in scena da venerdì 2 a domenica 4 febbraio nell'Accor Arena e sarà una vera e propria prova generale delle Olimpiadi 2024.

I judoka della nazionale vogliono archiviare la qualificazione prima possibile cercando di rientrare nelle teste di serie olimpiche. Tra loro, atlete come Assunta Scutto, Odette Giuffrida e Alice Bellandi sono molto vicine al risultato, come anche Manuel Lombardo e Christian Parlati puntano diretti all’obiettivo. Ma sono tanti gli azzurri che, stando alla classifica mondiale di oggi, sarebbero virtualmente qualificati.

Ecco tutti gli italiani in gara

Assunta Scutto e Francesca Milani (48kg), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Alice Bellandi e Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78), Simone Aversa (60), Fabio Basile (66), Manuel Lombardo (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90); Kenya Perna (52), Agnese Zucco, Nadia Simeoli (63), Raffaella Lelia Ciano (70), Erica Simonetti (+78), Gabriele Sulli (73), Giacomo Gamba (81), Jean Carletti e Nicholas Mungai (100).

Il programma del Grand Slam di Parigi (i final block saranno alla fine di ogni giornata a partire dalle 17:00)

Venerdì 2: Femminile -48 kg, -52 kg, -57 kg; Maschile -60 kg, -66 kg

Sabato 3: Femminile -63 kg, -70 kg; Maschile -73 kg, -81 kg

Domenica 4: Femminile -78 kg, +78 kg; Maschile -90 kg; -100 kg; +100 kg

Dove vedere il Grand Slam – RAI e Sky

ll Grand Slam di Parigi di Judo andrà in onda su Ray Play e Rai Sport con le seguenti modalità:

Venerdì 2 febbraio: diretta Rai Play 17.00 - 19.30; differita Rai Sport Hd ore 24.00

Sabato 3 febbraio: diretta Rai Play 17.00 - 19.00; differita Rai Sport Hd ore 01.30

Dopo la diretta sarà possibile rivedere la gara su Rai Play nella sezione JUDO.

Su SKY la programmazione è tutti i giorni in diretta dalle 17.00 alle 19.30 su Sky Sport Max (canale 203) con il commento di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin.