Judo, Grand Prix: Veronica Toniolo seconda

Inizia con un podio prestigioso per la Nazionale italiana di judo, impegnata a Zagabria, il quarto e ultimo Grand Prix della stagione. Sui tatami croati è arrivata un’ottima prestazione per la ventenne Veronica Toniolo, che ha ottenuto il secondo posto nei -57 kg. La triestina, esentata dal primo turno in quanto testa di serie, si è aggiudicata la Pool A in virtù dei successi ottenuti ai danni dell’indiana Yamini Mourya, della kosovara Flaka Loxha e della tedesca Seija Ballhaus.

In semifinale, poi, ha incontrato la slovena Kaja Kajzer, battuta in un match delicato che l’ha vista in vantaggio sin dalle prime battute ma sovraccaricata per quasi un minuto da due pesanti ammonizioni. Fatale per la giovane azzurra la serba Marica Perisic, che nell’ultimo atto le ha impedito di salire per la prima volta in carriera sul primo gradino del podio in un appuntamento del World Judo Tour.