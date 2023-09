Judo, Grand Slam di Baku: i convocati dell'Italia

Sarà la città di Baku, in Azerbaijan, ad ospitare l’ottavo Grand Slam stagionale di judo. L’appuntamento sui tatami della capitale azera, in programma da venerdì 22 a domenica 24 settembre, rappresenta il primo evento in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico.

L’Italia si presenta al via con 19 atleti (13 donne e 6 uomini): Francesca Milani, Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (foto International Judo Federation), Kenya Perna (-52 kg), Thauany David Capanni Dias, Carlotta Avanzato (-57 kg), Flavia Favorini, Nadia Simeoli (-63 kg), Martina Esposito, Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano, Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile, Elios Manzi (-66 kg), Antonio Esposito, Leonardo Casaglia (-81 kg) e Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg). Assente Angelo Pantano (-60 kg), che ha dovuto rinunciare a partecipare per via di un infortunio. (agc)

Judo, Grand Slam: il programma

Venerdì 22 settembre: -48 kg con Milani e Scutto, -52 kg con Giuffrida e Perna, -57 kg con Capanni Dias e Avanzato, -60 kg con Carlino e -66 kg con Basile e Manzi

Sabato 23 settembre: -63 kg con Favorini e Simeoli, -70 kg con M. Esposito e Pedrotti e -81 kg con A. Esposito e Casaglia

Domenica 24 settembre: -78 kg con Bellandi, +78 kg con Tavano e Simonetti e +100 kg con Agro.