Judo, Grand Slam: due ori per l'Italia

Gennaro Pirelli ed Asya Tavano hanno vinto entrambi la medaglia d’oro nel Grand Slam a Dushanbe. Gennaro Pirelli, primo nei 100 kg, aggiunge così anche il suo nome alla lista degli azzurri qualificati per i Giochi a Parigi ed Asya Tavano, prima nei 20240505 TJK Tavano 11+78 kg, ha guadagnato a questo punto una posizione da testa di serie per le Olimpiadi. È stata una gran giornata, la terza del Grand Slam a Dushanbe, con Asya Tavano e Gennaro Pirelli veri e propri mattatori nelle rispettive categorie.

La ventunenne udinese ha completato la sua collezione di medaglie nei Grand Slam e, dopo l’argento a Baku in febbraio ed il bronzo a Tbilisi in marzo, ecco servito l’oro a Dushanbe con quattro vittorie, tutte prima del limite, su Akerke Ramazanova (Kaz), Urszula Hofman (Pol), Helena Vukovic (Cro) ed in finale, dopo aver messo a segno wazari di uchi mata poi pareggiato dalla polacca Kinga Wolszczak, ha chiuso la partita con ippon di koshi jime (strangolamento). Altrettanto travolgente è stato anche Gennaro Pirelli che, incassato un wazari dal sudcoreano Jonghoon Won, ha innestato il turbo e ribaltato l’esito con ippon di seoi nage e poi tre sanzioni con l’indiano Avtar Singh, wazari sul mongolo Gochigsuren Batkhutag, due wazari su Dzhafar Kostoev (Uae) ed infine tre sanzioni sullo svizzero Daniel Eich.

“L’oro è oro e la prima vittoria in uno slam non si scorda mai… - ha commentato il capo allenatore femminile Francesco Bruyere - Oggi Asya si è presente da testa di serie numero uno per cercare un buon risultato al fine di posizionarsi tra le teste di serie olimpiche. Ha preparato in maniera ottimale la gara decidendo di non combattere ai campionati d’Europa ed oggi era in grande forma. Non era semplice perché c’erano molte avversarie complicate, ma ha disputato con superiorità e sicurezza le fasi eliminatorie dimostrando la sua continua crescita ed evoluzione. Si è presentata in una finale decisamente alla sua portata che doveva essere sfruttata…ha rischiato un po’ perché si è fidata troppo, ma fondamentalmente è giusto che provi. Alla fine ha raggiunto l’obiettivo, le occasioni si creano e quando arrivano vanno colte, bravissima Asya”.

“Giornata emozionante -ha detto il coach azzurro Enrico Parlati- sapevamo che con Genny bisognava vincere per chiudere al meglio questa qualificazione e lui oggi é stato perfetto! Una gara precisa senza strafare e senza sbavature! Con questa Italia a Parigi ne vedremo delle belle!". L’Italia, con questo doppio oro ed il bronzo di Veronica Toniolo è salita anche sul podio del medagliere per nazioni, terza alle spalle di Svizzera (2-2-0) e Austria (2-1-0).