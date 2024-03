Judo, Grand Slam Tashkent: trionfo di Manuel Lombardo e bronzi per Parlati e Bellandi

È un’Italia di altissimo livello quella dei judoka impegnati nel cammino verso Parigi 2024. Anche nell’ultimo Grand Slam, in scena a Tashkent (Uzbekistan) da venerdì 1 a domenica 3 marzo, sono arrivate 3 medaglie per 3 judoka già qualificati ai Giochi di Parigi. Manuel Lombardo, Christian Parlati e Alice Bellandi hanno dunque collezionato punti fondamentali per il posizionamento tra le teste di serie alle prossime Olimpiadi.

Nella giornata di sabato 2, Manuel Lombardo, torinese classe 1998, ha dominato la sua categoria dei 73 kg, mettendosi al collo un oro straordinario conquistato grazie alla vittoria di 5 incontri: ippon a Masayuki Terada (Tha), wazari su Ibrahim Aliyev (Aze), ancora ippon su Adam Stodolski (Pol), Shakhram Akhadov (Uzb) e vittoria per tre sanzioni in finale sul russo Danil Lavrentyev (Ain).

Le parole di Lombardo: “L’obiettivo che mi pongo ora è di migliorare ancora di più lo stato di forma in vista di Parigi, su ogni aspetto: il risultato di oggi dimostra che una buona preparazione mentale e una dieta equilibrata possono fare la differenza quando sono unite al meglio all’allenamento tecnico, tattico e fisico."

Doppio bronzo, poi, nella giornata di domenica per Christian Parlati nei 90 kg e per Alice Bellandi nei 78 kg. Anche loro, già strappato il pass individuale per Parigi 2024, continuano dunque a macinare punti utili. Per approfondire con le parole di tutti i protagonisti, vai su www.fijlkam.it