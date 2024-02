Judo, il Grand Slam in Uzbekistan vale punti olimpici: gli azzurri, il programma e dove vedere la gara

Sono 19 i judoka azzurri che andranno a caccia di punti olimpici al Grand Slam di Tashkent (Uzbekistan), in scena da venerdì 1 fino a domenica 3 marzo. Tra loro ci sono atleti già qualificati, come Assunta Scutto, Manuel Lombardo, Alice Bellandi e Christian Parlati, che gareggiano per conquistare o assicurarsi la posizione di teste di serie. Ma anche molti che cercheranno preziosi punti per arrivare all’agognato pass individuale per Parigi 2024.

Il torneo di Tashkent ospiterà 499 judoka provenienti da 69 nazioni.

Ecco tutti gli azzurri in gara:

60 kg: Angelo Pantano, Andrea Carlino

66 kg: Matteo Piras

73 kg: Manuel Lombardo, Edoardo Mella

81 kg: Giacomo Gamba

90 kg: Christian Parlati

100 kg: Gennaro Pirelli, Nicholas Mungai

+100 kg: Kwadjo Anani

48 kg: Assunta Scutto

52 kg: Micaela Sciacovelli, Kenya Perna

63 kg: Flavia Favorini, Savita Russo

70 kg: Irene Pedrotti

78 kg: Alice Bellandi, Giorgia Stangherlin

+78 kg: Erica Simonetti

Programma di gara

Venerdì 1: F -48, -52, -57 kg; M -60, -66 kg

Sabato 2: F -63, -70 kg; M -73, -81 kg

Domenica 3: F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg

Grand Slam di Tashkent 2024: dove vederlo in tv

Nelle giornate di sabato e domenica i Final Block andranno in diretta sulla Rai e su Sky: