Judo, Matteo Piras stacca il pass per i Giochi Olimpici

È Matteo Piras il decimo judoka azzurro qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A poco meno di un mese dalla chiusura ufficiale del ranking olimpico (domenica 23 giugno), infatti, si può dire concluso positivamente il percorso di qualifica del trentenne torinese che, nell'arco di poche settimane, è riuscito a scalare la graduatoria a cinque cerchi nella propria categoria di peso (-66 kg), dove occupa momentaneamente la decima posizione in virtù di 3.899 punti.

Decisivo per il piemontese, argento ai Giochi del Mediterraneo di Orano nel 2022, il secondo posto ottenuto nella prima metà di maggio al torneo Grand Slam di Astana (Kazakistan). Nelle sue ultime apparizioni, inoltre, è arrivato il quinto posto in due degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale come gli Europei di Zagabria (Croazia) ed i Mondiali di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

Piras, dunque, si va ad aggiungere ad Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg), gli altri nove azzurri già certi di competere alla prossima Olimpiade francese. Ma la lista potrebbe ancora allungarsi.