Judo, Premier League di Dublino: le medaglie dell'Italia

Italia in vetrina nella Premier League di Judo di Dublino. Gli azzurri sono riusciti a conquistare una medaglia d’oro con Michele Martina negli 84 kg, un argento con Clio Ferracuti nei +68 kg e un bronzo con Gianluca De Vivo nei 67 kg.

Michele Martina ha incontrato nella finalissima il croato Ivan Kvesic, in una sfida ormai classica ai vertici internazionali della WKF. Ad imporsi è stato l’azzurro, che ha gestito la finale rimanendo sempre in vantaggio, conclusa infine sul risultato di 7-4.

L’argento di Clio Ferracuti è arrivato dopo una finalissima di altissimo livello e piena di ribaltoni contro la giapponese Ayaka Saito, conclusasi infine per 4-3 in favore di quest’ultima.

Per il bronzo, invece, Gianluca De Vivo ha dovuto affrontare il connazionale Luca Maresca, in un incontro anch’esso molto spettacolare. È stato Maresca ad andare in vantaggio, prima di subire la rimonta convincente di De Vivo, che è riuscito a chiudere sull’8-3 e a salire sul podio irlandese.

Da sottolineare, oltre a quello di Maresca, altri 7 quinti posti: Veronica Brunori, Syria Mancinelli, Giulia Angelucci, Angelo Crescenzo, Lorenzo Pietromarchi, Joseph Rossi e Matteo Fiore. Testimonianza di una grande prestazione complessiva degli italiani in gara.