Tennis giovanile: Latiano e Mesagne accoglieranno due grandi tornei internazionali

LATIANO/MESAGNE - I campi de Circolo tennis di Latiano e del Circolo tennis Dino De Guido di Mesagne, dal 31 luglio al 2 agosto 2024, ospiteranno le due più importanti manifestazioni sportive juniores di rilievo internazionale: la Junior Davis Cup by Bnp Paribas under 16 maschile e la Summer Cup Reina/Soisbault under 18 femminile rappresentano una straordinaria opportunità per gli appassionati...