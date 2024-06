Junior Fasano: Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25, “Un gioco, una storia”

Negli occhi ci sono ancora le immagini ed i suoni del trionfo dello scorso 3 giugno, quando la Junior Fasano ha conquistato il 5° scudetto della sua storia, ma per il club campione d’Italia e per i suoi straordinari tifosi è già tempo di pensare al futuro. Partirà infatti domani, sabato 22 giugno, in concomitanza con la Festa Patronale, la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25...