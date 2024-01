Campionati Italiani Assoluti di karate 2024 al PalaFijlkam: il programma e la diretta streaming

Il PalaFijlkam di Ostia si prepara ad ospitare un fine settimana spettacolare con i Campionati Italiani Assoluti di Karate 2024. Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio, quasi 1000 karateka proveranno a conquistare il titolo nazionale nel kumite, nel kata e nel parakarate.

Saranno tre giorni di sfide intense, dove verranno assegnati 11 titoli nel kumite, suddivisi in 5 categorie femminili e 6 maschili, oltre a due titoli nel kata, uno per il settore maschile e uno per quello femminile. Inoltre, verranno premiati anche i migliori atleti italiani di parakarate, che negli ultimi anni hanno dato prova di grande abilità ai Mondiali e agli Europei WKF.

Anche tra gli atleti senior sono attesi nomi di altissimo livello. Hanno confermato la loro presenza, ad esempio, i vincitori di medaglie individuali ai Mondiali 2023 come l’argento Erminia Perfetto e i bronzi Clio Ferracuti, Angelo Crescenzo e Terryana D’Onofrio. Ci saranno gli atleti olimpici Silvia Semeraro e Mattia Busato, ma anche tanti medagliati europei, come il campione in carica Michele Martina e la vicecampionessa Veronica Brunori, oltre a tanti giovani che si stanno inserendo nel team della nazionale senior.

Il programma di gara degli Assoluti di Karate: le competizioni inizieranno venerdì 2 febbraio alle 12:00 con il kata maschile, seguito dal kumite maschile nella categoria 75 kg e dalle categorie 68 e +68 kg del kumite femminile. Sabato, a partire dalle 9:00, sarà la volta del kata femminile, del kumite maschile nelle categorie 60 e 84 kg, e del kumite femminile nelle categorie 50 e 61 kg, oltre alle gare di parakarate. Infine, domenica, a partire sempre dalle 9:00, si concluderanno le competizioni con i 67, i 94 e i +94 kg di kumite

maschile e con la categoria 55 kg del kumite femminile.

Ogni giorno del torneo sarà caratterizzato da fasi eliminatorie, seguite dalle emozionanti finali e dalle cerimonie di premiazione.

Dove vedere gli Assoluti di Karate 2024: le porte del PalaFijlkam sono aperte al pubblico ma gli appassionati potranno seguire l'evento in tempo reale anche attraverso la sezione Livestreaming presente nella Home Page del sito FIJLKAM.