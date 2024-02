Karate: un’Italia straordinaria agli Europei giovanili conquista 15 medaglie e 4 nuovi titoli continentali

È un’Italia straordinaria a chiudere i Campionati Europei Giovanili di karate, in scena a Tbilisi, con ben 15 medaglie. Ancora una grande prestazione del team azzurro giovanile, che conferma di essere tra i più forti al mondo. 4, infatti, i campioni continentali laureati ieri nelle finalissime del New Sport Palace georgiano: Guido Polsinelli nel kata U21, Bianca Capone nei 54 kg di kumite classe cadetti, Gennaro Ingenito nei 76 kg Junior e la squadra maschile di kata.

Polsinelli nella sua finalissima ha battuto il tedesco Aidan Randall Lueck sul risultato di 42.3 a 41.1. Capone si è imposta sulla tedesca Ili Hellen battendola 3-0, mentre Ingenito ha vinto 4-0 contro il croato Sven Strahija. La squadra maschile, composta da Leonardo Bombardi, Giuseppe Rosiello, Francesco Sergi e Luigi Di Rubba che hanno avuto la meglio sul team spagnolo 41.6 a 40.5.

Argenti, invece, per Ludovica Legittimo nei 48 kg junior e per Anna Pia Desiderio nei 68 kg U21. Entrambe, dopo lo splendido percorso delle eliminatorie, hanno purtroppo perso la finalissima, rispettivamente contro la svedese Agnes Nyman per hantei e contro l’ucraina Elina Seliemienieva 5-3.

10 i bronzi totali. Nel kata sono saliti sul gradino più basso del podio Miriam Ederar nella classe junior, Matteo Freda tra i cadetti e la squadra femminile composta da Martina Padoan, Asia Gruppioni e Roberta Dominici. Nel kumite, poi, medaglia per Nicole Correddu (+61kg) e Almerico Tommasino (70kg) tra i cadetti, Fabrizio Giordano (61kg) e Raffaele Astarita (68kg) tra gli junior, Mario Iannuzzi (75kg) e Matteo Avanzini (+84kg) tra gli U21.

Secondo gradino del podio, infine, nella classifica delle nazioni. Davanti all’Italia, soltanto la Francia che ha conquistato un oro in più ma una medaglia in meno nel totale. Ottimi segnali, dunque, anche in vista dei Campionati Mondiali giovanili di Venezia-Jesolo, in programma per ottobre.