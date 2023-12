Karate, via alla Youth League di Jesolo con 4mila atleti

Il meglio del karate mondiale giovanile si ritrova a Jesolo: scatta la Youth League Venice 2023, la manifestazione sportiva più grande di sempre del karate giovanile. Fino al 10 dicembre, al Palazzo del Turismo in piazza Brescia sono attesi mille allenatori e più di quattromila atleti di 874 club provenienti da 81 Nazioni. Numeri mai toccati prima per una competizione internazionale fino agli U21: il record precedente era di 3.670 atleti, registrato lo scorso anno sempre a Jesolo. La cittadina marittima, nel week end dell’Immacolata, sarà invasa da oltre diecimila persone, includendo anche famiglie e accompagnatori, che potranno godere di un fine settimana di sport e spettacolo.

La competizione è tra le più importanti a livello internazionale giovanile, soprattutto perché in palio ci sono significativi punti per il ranking mondiale. “Questa gara è importante anche dal punto di vista del futuro di questo sport - ha dichiarato Davide Benetello, Presidente Settore Karate Fijlkam e Componente Wkf Executive Board-. La Youth League è infatti una competizione creata nel 2018 e concepita per aumentare l'impatto del karate nelle giovani età. Fondata sotto l'egida della World Karate Federation e della Karate 1, la rassegna internazionale mira a diventare una piattaforma per lo sviluppo dei giovani nella loro ricerca di progressi nello sport. La nuova competizione è stata ideata per rispondere al crescente interesse dei giovani karateka di età compresa tra i 12 e 21 anni e quindi avere più opzioni per competere ai massimi livelli. Il futuro del nostro sport sono i giovani”. Ieri è stata aperta la fase di accredito, mentre oggi prenderà il via la gara con le categorie U21 di kata e kumite. Venerdì sui tatami veneti toccherà agli juniores, sabato ai cadetti e domenica agli U14. L’intero evento verrà trasmesso in diretta sul canale youtube della Wkf.

L’evento, organizzato da Multisport Veneto, ha anche ottenuto la certificazione di “plastic free” adottando una serie di scelte strategiche finalizzate a rispettare l’ambiente. Si è deciso, infatti, di eliminare le bottigliette d’acqua di plastica e di installare tre distributori di acqua filtrata dove gli atleti potranno riempire le loro borracce. Saranno poi realizzati degli appositi controlli sul riciclaggio: ai bidoni saranno messi dei “vigilantes del green” i quali controlleranno che carta, vetro e plastica finiscano negli spazi corretti. Ma soprattutto sabato 9 dicembre sarà organizzata un’innovativa gara di “plokarate” (il plogging è la nuova disciplina che premia chi corre più velocemente raccogliendo più rifiuti, per l’occasione è stato creato il neologismo “plokarate”) con solo 50 pettorali disponibili: gli atleti dovranno correre all’interno del palazzetto e nelle sue vicinanze per raccogliere rifiuti e plastica. Vincerà chi ne raccoglierà di più, ma sarà educativo per tutti rendersi conto di quanta spazzatura può generare un evento sportivo.