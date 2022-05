Kickboxing, campionati italiani: le stelle azzurre brillano sul ring

Tra ring e tatami, i Campionati italiani di Kickboxing, nella loro seconda giornata, hanno raddoppiato lo spettacolo. Centinaia di atleti in gara tra full contact, low kick e K1 sui ring (conttato pieno) e per la kick light sui tatami. Incontri equilibrati, a dimostrazione del livello medio in netta crescita. Tutte le categorie per i titoli italiani sono state molto combattute.

Tra i grandi protagonisti di giornata, sui ring, sono saliti i probabili prossimi rappresentanti della Nazionale italiana agli Europei di novembre in Turchia (prima ci sarà una collegiale i cui i selezionatori faranno le scelte definitive).

Proprio in ottica nazionale, il c.t. Riccardo Bergamini (vice presidente vicario di Federkombat) ha raccolto indicazioni importanti per i prossimi collegiali: “Sono sicuro che riusciremo a presentare un team di contatto pieno che ci farà onore nella difficile trasferta turca di novembre, e altresì convinto che i ragazzi italiani Juniores di contatto pieno onoreranno la maglia azzurra che vestiranno ai Mondiali di Jesolo”.

Tra i neocampioni tricolori 2022 si sono messi in particolare evidenza Elena Tombini, categoria 60 kg Senior; Andrea Tirelli Lepore, categoria 60 kg Senior; Danilo Andrulli, categoria 67 kg Senior; Gianluca Trotti, 63,5 kg K1; Alessandro Caputo, 67 kg low kick; Michele Dichio, 71 kg Senior K1; Chiara Mosetti, 48 kg Senior.