Kickboxing, Coppa del Mondo e Internazionali universitari: duemila fighters si sfidano in attesa del Mondiale

Dal 27 settembre prossimo, a domenica 1° ottobre, la "capitale" italiana degli sport da combattimento ospiterà la Coppa del Mondo - Italian open" di kickboxing e i Campionati internazionali universitari (in collaborazione con FISU). Migliaia di atleti, oltre duemila quelli iscritti, e più di mille accompagnatori, da ogni angolo del mondo sono pronti a misurarsi in due grandi appuntamenti in contemporanea al Palazzo del Turismo di Jesolo.

Per la WAKO, inoltre, l’International Kickboxing University Championship sotto l’alto Patrocinio della FISU rappresenta un banco di prova importante per l’accesso ufficiale nei Campionati del Mondo Universitari. Il presidente Donato Milano, assieme al presidente Wako Roy Baker, esprime tutta la sua soddisfazione per l'ennesimo evento di caratura mondiale organizzato dalla Federazione, che si preannuncia uno spettacolo unico e da non perdere: "Sarà una fantastica opportunità per tutti gli atleti rappresentanti delle rispettive nazionali che vorranno testare le proprie abilità in vista dei prossimi Mondiali, in programma a novembre in Portogallo. Per tutti gli altri partecipanti, la chance di prendere parte ad una competizione di livello internazionale. E per tutti, come sempre nel nostro Paese, ci sarà la possibilità di trascorrere dei giorni nel pieno spirito olimpico e sportivo in un territorio splendido, come quello di Jesolo e della laguna veneziana, che ancora una volta ci ospita e si conferma la nostra casa e la nostra sede privilegiata per i grande eventi".

Sui ring e sui tatami previste grandi emozioni con tutte le specialità della Kickboxing - Point Fighting, Light Contact e Kick Light sui tatami, Full contact, Low Kick e K1 sui ring- , comprese le Musical Forms.