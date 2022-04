Kickboxing, Criterium 2022: tutti i vincitori della specialità light contact

Emozioni, entusiasmo e primi verdetti. La prima giornata del Criterium a Jesolo non ha deluso le aspettative. Centinaia di incontri sui ring e i tatami hanno regalato spettacolo e consegnato medaglie preziose agli atleti migliori, che hanno strappato il pass per i prossimi Campionati italiani di kickboxing, specialità “light contact”, in programma il prossimo 22 maggio sempre nella cittadina della riviera veneziana.

A fine giornata, ieri, grande soddisfazione per il presidente federale Donato Milano e l’intero staff Federkombat per il livello tecnico e agonistico degli incontri e per l’accoglienza ricevuta a Jesolo da atleti, arbitri e tecnici.

Oggi altra giornata intensa, con nove ore di incontri per la specialità “kick light”. Domani terzo e ultimo giorno dedicato al “point fighting”.

I vincitori del Criterium (primi classificati), disciplina “light contact”, regione per regione:

Lemmo Gerardo, Lombardi Giordano (Campania);

Mameli Cristian (Sardegna);

Lucidi Noemi, Trognoni Alessandro, Trovalusci Federica, Patronic Dennis, De Ponto Alessandro, Oliva Gabriele, Galli Manuela, Pugliese Samuele, Sbardella Eleonora, Carducci Amedeo, Lerda Giovanni Battista, Marzella Samuele, Suka Nicolò (Lazio);

El Hayek Layla, Edoardo Ferrari, El Hayek Somaya, D’Effremo Dario, Rossi Federico Mario (Emilia Romagna);

Sgrò Federico, Bressi Michela, Silvestri Rubina, Boncore Andrea, Simondi Samuele, Marcabrun Andrea, Petralia Diego, Casale Letizia, Fasano Gioia (Piemonte);

Beggiato Angelica, Mendy Luna, Compagno Giulia, Penzo Ivan, Moschin Giammarco, Padoan Luca, Lorin Noemi, Penzo Francesco (Veneto);

Scandurra Sveva (Sicilia);

Zani Luca, Gherasim Yoan, Lombardo Achille, Touissi Karim, Pedrali Sara, Lo Duca Matteo, Cherubino Raffaele, Ravelli Francesca (Lombardia);

Bucalossi Andrea, Demi Matilde (Toscana);

Battistini Cristina (Liguria).