Kickboxing, a Jesolo duemila atleti per i Campionati italiani 2022

Oltre duemila presenze tra atleti, tecnici e tifosi: a Jesolo sta per tornare la grande famiglia della Federkombat: da giovedì prossimo, fino a domenica 22, al PalaInvent si svolgeranno i Campionati italiani di Kickboxing e Savate.

“Ci aspettiamo giorni di spettacolo e grande partecipazione, da parte dei nostri atleti e delle nostre società, con il solito fair play e comportamento esemplare”, le parole del Presidente nazionale di Federkombat, Donato Milano. “A livello tecnico – prosegue Milano – ci aspettiamo la conferma di quanto visto al Criterium lo scorso mese di aprile, ovvero dello stato di forma e di crescita delle nostre squadre Azzurre, già in cime alle classifiche in diverse discipline. Sono molto fiducioso sulla formazione delle prossime compagini Nazionali, che in questo 2022 sono attese da eventi prestigiosi”.

Chi porterà a casa il titolo italiano a Jesolo, probabilmente conquisterà anche la convocazione Azzurra. “Abbiamo in calendario il Campionato del Mondo Cadetti e Juniores di Kickboxing, organizzato dalla Wako (federazione mondiale, ndc) e ospitati proprio da noi in Italia, sempre a Jesolo, dal 30 settembre al 9 ottobre prossimi. Non solo: a novembre ci aspettano anche gli Europei Senior, in Turchia”. Per le gare mondiali, sono azzurrabili circa 140 atleti, mentre agli Europei saranno circa 70 i convocati.

“Ci aspettiamo atleti stramotivati in questi Campionati italiani, si giocano una fetta del loro futuro e delle loro carriere ai massimi livelli. Basti pensare che gli Europei Senior sono validi per le qualificazioni ai Giochi Olimpici Europei del 2023 e per l’evento mondiale dei Kombat Games, sempre nel 2023”.

Con la bella stagione e l’allenamento delle restrizioni, ad accrescere lo spettacolo ci sarà il pubblico sugli spalti del PalaInvent: “Invitiamo tutti a venire a sostenere i nostri atleti, ci aspettiamo un palazzetto gremito. Ricordiamo che, pur avendo di nuovo la capienza al cento per cento, all’interno della struttura resta l’obbligo d’indossare la mascherina FFP2”.