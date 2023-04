Kickboxing, a Lignano Sabbiadoro i nuovi campioni italiani di Kick Light e Light Contact

Giornata di medaglie e spettacolo di altissimo livello sui tatami del palazzetto del villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Il secondo giorno dei Campionati italiani di Kickboxing categorie Speranze e Cadetti, dedicato alla specialità Light Contact, è stato denso di emozioni e ha messo in mostra i gioiellini emergenti della disciplina, tutti fortemente determinati a conquistare in futuro un posto in Nazionale.

Il vice presidente vicario della Federkombat e commissario tecnico della Nazionale di kickboxing, Riccardo Bergamini, ha osservato da vicino le prestazioni dei giovani atleti in gara: “Tante nuove leve, come i due neocampioni italiani Leonardo Siano e Aurora Borghetto, che non vengono dalla Nazionale, ma ci sono piaciuti particolarmente per come hanno interpretato gli incontri – dice Bergamini, presentando sul format “Iosonofederkombat On Air” due atleti freschi di medaglia d’oro – . Sono un esempio di un movimento che sta lavorando con attenzione. Noi ci impegniamo a portare avanti il lavoro con giovani come loro e portare tutti al massimo livello per gli Europei di Istanbul. Aver scisso i Campionati italiani Speranze e Cadetti dai Senior è stato un esperimento riuscitissimo. Si respira una bella atmosfera, che consente una migliore espressione dei più giovani a livello atletico e tecnico. Con ottocento iscritti, per essere una prima edizione, possiamo parlare di un successo”.

Massimo Casula, team manager della Nazionale di kickboxing, come sempre in giro tra i tatami a caccia di talento: “Devo dire che ce n’è tanto, di talento. Ci sarà da lavorare nei collegiali per apportare piccole correzioni ad atleti giovani e ancora inesperti, ma davvero di qualità. Siamo soddisfatti. Domani vedremo anche il Point Fighting, una giornata importante e una disciplina bellissima e difficilissima da praticare e da valutare. Sarà impegnativa per tutti: atleti, tecnici e arbitri. Ma io sono ottimista per il futuro azzurro della kickboxing: ho visto buonissimi atleti, io e il coach Bergamini lavoreremo per cercare di tirare su la miglior Nazionale possibile, come abbiamo sempre fatto”.

I neocampioni italiani di Kick Light

Valerio Galli (Lazio), Alessio Serra (Lombardia), Thomas Camelo (Molise), Andrea Scibona (Sicilia), Noemi Ratini (Lazio), Giulia Brinafico (Veneto), Cristian Mameli (Sardegna), Pasquale Stanzione (Campania), Achille Lombardo (Lombardia), Luca Capozzi (Lazio), Samuele Simondi (Piemonte), Diego Ratini (Lazio), Federico Mangano (Liguria), Vito Colucci (Campania), Chiara Tavani (Molise), Layla El Hayek (Emilia Romagna), Isabel Ciartano (Piemonte), Sofia Pirrone (Sicilia), Viola Monaco (Basilicata), Manuela Galli (Lazio).

I neocampioni italiani di Light Contact

Valerio Galli (Lazio), Edoardo Ferrari (Emilia Romagna), Francesco Calligaris (Lazio), Noemi Intermite (Puglia), Noemi Ratini (Lazio), Giulia Brinafico (Veneto), Cristian Mameli (Sardegna), Federico Sgrò (Piemonte), Carmine Rianna (Campania), Omar Al Alì (Lazio), Leonardo Siano (Lazio), Diego Ratini (Lazio), Silvio Andrei Cirdei (Piemonte), Mattia De Rossi (Lombardia), Rebecca Zucca (Piemonte), Layla El Hayek (Emilia Romagna), Larissa Pugliese (Lazio), Angelica Di Giulio (Abruzzo), Aurora Borghetto (Veneto), Manuela Galli (Lazio). Oxangela Lepore (Campania), Nicolò Suka (Lazio).