Kickboxing, Mondiali Wako: il medagliere dell'Italia

Fa il pieno di medaglie nel contatto leggero, e aspetta le ultime finali in programma oggi per portare a casa una medaglia storica anche nel contatto pieno, con la stella azzurra Francesco Vaterlini. Una chiusura entusiasmante per gli atleti italiani della Federkombat, quella che si prospetta nelle ultime ore del Mondiale giovanile Wako di Kickboxing di Jesolo. Al momento il medagliere dice 12 Ori, 10 Argenti e 19 Bronzi.

Le emozioni e l’adrenalina hanno reso elettrica l’aria all’interno del Palazzo del Turismo, ancor più colorato e rumoroso del solito con migliaia di spettatori-tifosi dei tanti atleti in corsa per una medaglia da regalare al proprio Paese. L’Italia ha fatto la sua parte con tanti giovani impegnati tra i ring e i tatami. Nel Contatto pieno, è stata una dura contesa per Sestili e Brunetti, che hanno trovato nell’ultimo atto del Mondiale rivali fortissimi provenienti rispettivamente da Serbia e Bulgaria. Per loro è stato argento, ma resta la soddisfazione dei tecnici e della federazione per il loro splendido percorso.

Nel contatto leggero tanti tricolori al vento per festeggiare un pienone di medaglie che, oggi, potrebbe essere incrementato dalle sfide conclusive, individuali e del Point Fighting a squadre, disciplina in cui l’Italia della Kickboxing è una delle migliori scuole internazionali. A infiammare Jesolo in un “derby” azzurro El Hayek e Celsi, con la vittoria di quest’ultima. Mozzafiato la rimonta di Ramacci sul rivale greco: la vittoria nei secondi finali ha fatto esplodere di gioia i suoi calorosi sostenitori sugli spalti. Da segnalare anche i due ori per Karim Touissi, campione del mondo sia nella Light Contact che nella Kick Light. Un oro (Light Contatc) e un argento (Point Fighting) per Samuele Marzella.

I risultati dei fighters italiani

Medagliere Contatto pieno

Argento: Leonardo Sestili, Luciano Maria Brunetti.

Medagliere Contatto leggero

Oro: Roberta Alopari, PF, -65kg; Karim Touissi, LC e KL (due medaglie), -47kg; Gabriel Bozza, KL, -63kg; Samuele Pugliese, KL, -69kg; Aurora Celsi, KL, -60kg; Samuele Marzella, LC, -84kg; Matilde Demi, LC, +65kg; Emanuele Ramacci, PF, -89; Chiara Teodorani, PF; -60 kg; Silvia Gristina, PF, -70kg; Letizia Casale, LC, -60kg.

Argento: Gaia Sofia Macchi, PF, +65kg; Somaya El Hayek, KL, -60kg; Samuel Semema, PF, -79kg; Francesco Criscuolo, PF, +94kg; Samuele Marzella, PF, -84kg; Alice Trifella, PF, -50kg; Letizia Casale, LC, -60kg; Allison Mariano, LC, -70kg.