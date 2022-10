Kickboxing, Mondiali Wako di Jesolo: gli Azzurri in finale

E’ arrivato il momento più atteso per gli Azzurri Federkombat al Mondiale giovanile Wako di Kickboxing in programma a Jesolo. Si combatte per le finali e l’Italia è pronta a dare il meglio per chiudere con un ricco medagliere. Sono 20 già i fighters che hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto della manifestazione e che sognano l’oro. Tutti hanno regalato grande spettacolo e forti emozioni, sui ring e sui tatami, al pubblico festante e rumoroso del Palazzo del Turismo. Ci sarà anche un “derby” nella Kick Light, tra Somalia El Hayek e Aurora Celsi, due giovani stelle della disciplina. Per altri diciassette Azzurri, oggi è arrivata una sconfitta in semifinale e una più che onorevole medaglia di bronzo. La prima medaglia di prestigio, in realtà, l’ha regalata all’Italia la giovanissima Sara Nordio, argento nella specialità Musical Forms (hard style).

Il punto, alla vigilia delle finali di Marco Bertoletti, è affidato Vice Presidente Federkombat e capo delegazione degli Azzurri: “A livello organizzativo è un successo enorme – ha detto Bertoletti – . I numeri li conosciamo. Gli atleti stanno andando bene, abbiamo molti qualificati alle finali di domani e sabato. Il Mondiale, a livello tecnico, siamo arrivati al massimo di questi anni. Il livello cresce in modo esponenziale, non solo per le scuole tradizionali europee, ma anche per le squadre asiatiche, molto competitive. Quando accade questo, gli incontri diventano livellati e spettacolari”.

Bertoletti conferma la perfetta location di Jesolo per gli eventi di Kickboxing: “Questa città si è dimostrata il centro della nostra disciplina a livello continentale, non solo locale nazionale. Siamo al secondo evento di questo genere, dopo il Mondiale Seniores dell’anno scorso. Abbiamo avuto anche i Campionati italiani, che saranno qui anche nel 2023. Nulla da dire: capacità ricettiva eccezionale, un palazzetto meraviglioso e capacità logistiche e organizzative ottime per sostenere manifestazioni di questo tipo”.

I fighters italiani qualificati alle finali

Contatto pieno: Francesco Vaterlini, Leonardo Sestili, Maria Luciano Brunetti;

Contatto leggero: Mario Federico Rossi, LC, -69kg; Samuele Marzella, LC, -84kg; Letizia Casale, LC, -60kg; Chiara Teodorani, PF; -60 kg; Silvia Gristina, PF, -70kg; Somaya El Hayek, KL, -60kg; Aurora Celsi, KL, -60kg; Gabriel Bozza, KL, -63kg; Samuele Pugliese, KL, -69kg; Karim Touissi, LC, -47kg; Allison Mariano, LC, -70kg; Samuel Semema, PF, -79kg; Emanuele Ramacci, PF, -89; Roberta Alopari, PF, -65kg; Gaia Sofia Macchi, PF, +65kg; Francesco Criscuolo, PF, +94kg; Alice Trifella, PF, -50kg; Gioia Fasano (Semifinale), KL, -70kg; Claudio Nativo, PF, -69kg; Matilde Demi (Semifinale), LC, +65kg.