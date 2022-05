Kickboxing e Savate, dal 20 al 22 maggio a Jesolo i Campionati italiani

La carica dei migliori atleti italiani di Kickboxing e Savate sta per sbarcare di nuovo a Jesolo. Dal 20 al 22 maggio il PalaInvent tornerà ad essere il centro del mondo della Federkombat per i Campionati italiani, con oltre trecento atleti in arrivo (nei prossimi giorni si chiuderanno le iscrizioni con i numeri ufficiali sui partecipanti), assieme a tecnici, dirigenti e tifosi per un nuovo pienone nella splendida e accogliente città rivierasca della laguna veneziana.

Dopo le qualificazioni ottenute ad aprile nel Criterium – Coppa del Presidente, gli atleti che prenderanno parte ai Campionati italiani si stanno preparando per cercare di salire sul gradino più alto del podio e portare a casa un titolo tricolore che farebbe rima con qualificazione alla selezione Nazionale, impegnata tra qualche mese – sempre a Jesolo – nella tappa di Coppa del Mondo che verrà organizzata in Italia proprio dalla Federkombat.

Un appuntamento di prestigio, che è anche l’ennesimo segno di un ritorno alla normalità per l’attività agonistica federale, dopo l’emergenza sanitaria, con lo svolgimento di tutti gli eventi in calendario.

Queste le discipline in cui si assegneranno i titoli italiani 2022: per la Kickboxing tre specialità (point fighting, kick light e light contact) sul tatami e tre (K1, low kick e full contact) sul ring; per la Savate due specialità (Savate assalto e Savate combat, ma anche Pro assalto e Pro combat).

Il presidente federale Donato Milano e tutti i vertici nazionali di Federkombat saranno presenti, come in occasione del Criterium di aprile, per la Cerimonia di apertura e l'assegnazione degli attesissimi titoli tricolori.