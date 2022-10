Kickboxing, Mondiali Wako di Jesolo: gli Azzurri qualificati alle semifinali

Il Mondiale di Jesolo entra nella fase più emozionante. Si avvicina la seconda fase, quella in cui si assegneranno le agognate medaglie sui ring e i tatami del Palazzo del Turismo. Tra tifo incessante, abbracci, sorrisi e un clima di grande unione e fair play tra gli oltre 70 Paesi partecipanti, gli atleti Azzurri della Federkombat continuano a regalare soddisfazioni al movimento della Kickboxing italiana e avanzano verso le semifinali.

Riccardo Bergamini, Vice Presidente Vicario della FederKombat e membro del Comitato organizzatore del Mondiale Wako di Jesolo, oltre che Commissario Tecnici del settore Contatto pieno, esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita fin qui perfetta della grande kermesse internazionale: “Dal punto di vista organizzativo e logistico, abbiamo fatto un bello sforzo, l’Irlanda che aveva avuto l’assegnazione inizialmente non ha potuto a causa dell’impiego dei loro alberghi per ospitare i profughi ucraini. Per noi è un onore poter far disputare qui un evento del genere e permettere ai nostri atleti “in casa”. Dobbiamo ringraziare le amministrazioni locali per averci permesso di essere qui in questi giorni. Le emozioni della cerimonia di domenica scorsa sono state la risposta a tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Vedere le squadre, composta da decine o centinaia di giovani atleti, arrivare qui con le loro divise, le loro bandiere e i loro colori, ci ripaga di tutti gli sforzi fatti fino ad ora”, ha detto Bergamini, che da Commissario Tecnico del Contatto pieno nei prossimi giorni spera di vedere i suoi atleti salire sul podio del Palazzetto di Jesolo: “Per i bilanci sportivi è ancora presto, facciamo divertire i nostri atleti e poi parleremo anche dei risultati dei fighters Azzurri della Federkombat in questo bellissimo Mondiale”.

I fighters Azzurri qualificati alle semifinali

Contatto pieno: Lorenzo Zaccaro, Luciano Maria Brunetti;

Contatto leggero: Sara Pedrali, Giada Basirico, Cristina Battistini, Emma Canale, Marta Maria Salerno, Federico Mario Rossi, Letizia Casale, Karim Toussi, Roberta Alopari, Samuele Pugliese, Antonella Venneri, Allison Mariano, Federica Tarquinio, Sofia Gaia Macchi, Gabriel Bozza, Somaya El Hayek, Aurora Celsi, Daniele Zumello, Tommaso Petrucci, Giordano Lombardi, Diego Petralia, Alice Trifella, Claudio Nativo, Chiara Teodorani, Elena Buononato, Ahmed Alouani, Luigi Barbato, Silvia Gristina, Gabriele Regina, Fabrizio Simone, Samuel Semema, Diego Petralia, Camilla Sgrò, Samuele Marzella, Emanuele Ramacci, Giordano Lombardi.