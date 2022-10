Kickboxing, Mondiali Wako di Jesolo, eliminatorie: tutti gli Azzurri qualificati

Un vortice di emozioni al Palazzo del Turismo di Jesolo nel secondo giorno di combattimenti del Mondiale giovanile Wako di Kickboxing. Tanti gli Azzurri in gara, molti dei quali iniziano già a sentire profumo di medaglia in attesa di semifinali e finali in programma venerdì e sabato. Alcuni degli atleti Federkombat favoriti stanno rispettando i pronostici, avvicinandosi sempre più ai gradini più alti del podio, come il fighter Francesco Vaterlini, che sul ring ha già staccato il pass per le semifinali, assicurandosi - nella peggiore delle ipotesi - un bronzo.

Il tutto sotto lo sguardo attento e orgoglioso del Presidente mondiale della Wako, l’irlandese Roy Baker, che segue gli incontri, stringe le mani di dirigenti e coach arrivati da ogni angolo del mondo, incoraggia e consola gli atleti. Un uomo di sport a tutto tondo, sempre accanto al Presidente Federkombat, Donato Milano, padrone di casa di questo Mondiale. “Le mie sensazioni dopo i primi giorni? Sono ottimista, veniamo da almeno due anni con una situazione difficile nel mondo – ha detto Roy Baker – . Ritrovarsi in un contesto con 70 Nazioni riunite è davvero emozionante. Essere qui a Jesolo, in una location meravigliosa, aver rivisto le meraviglie di Venezia e la bellissima Italia, è sempre emozionante. Io qui mi trovo a casa, la cultura italiana è simile alla mia. Questa volta, però, ho avuto l’opportunità d’incontrare Papa Francesco: un momento che mi ha cambiato la vita, un’esperienza che non dimenticherò. I Mondiali? Il livello è sempre più alto, ogni volta facciamo uno step superiore. Il nostro progetto è questo, crescere e migliorare. L’obiettivo, il sogno, del sottoscritto e della Wako, è quello di portare alle Olimpiadi i ragazzi della Kickboxing. Lavoro per questo, abbiamo tanto lavoro da fare, spero di riuscire a portare i nostri atleti ai Giochi del 2028, o ai successivi del 2032”.

Gli Azzurri qualificati alla seconda fase

Contatto pieno: Francesco Vaterlini, Leonardo Sestili, Giacomo Nuzzi.

Contatto leggero: Mattia Fabris, Federico Mario Rossi, Camilla Brogin, Sara Pedrali, Letizia Casale, Alberto Raimondi, Massimo Tucceri, Karim Touissi, Gabriel Bozza, Samuele Pugliese, Noemi Virdis, Liam Calajo, Daniele Zumello, Riccardo Liberti, Camilla Marzella, Leonardo Traina, Tommaso Andrea Balsano, Layla El Hayek, Federica Tarquinio, Claudio Nativo, Giorgia Carozzi, Noemi Lucidi, Federico Boscolo Menela, Mattia Esposito, Amedeo Carducci, Allison Mariano, Andrea Marcabrun, Samuele Pugliese, Samuele Simondi, Elena Buononato, Chiara Teodorani, Antonella Venneri, Camilla Sgrò, Aurora Celsi, Chiara Magagnoli, Lara Romano, Somaya El Hayek, Roberta Alopari, Tommaso Petrucci, Matthias Della Rocca, Luigi Barbato, Matteo Veronese, Samuel Semema.