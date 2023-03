Larissa Iapichino strepitosa: è argento nel salto in lungo agli Europei indoor

L'atletica italiana brilla anche nella giornata conclusiva degli Europei indoor a Istanbul. Larissa Iapichino è semplicemente strepitosa e conquista oggi, domenica 5 marzo una bellissima medaglia d'argento. L'ultimo salto, a 6.97 metri, le vale il primato italiano, migliorando il precedente 6,91 della mamma Fiona May.

La giovane fiorentina ha chiuso a soli 3 centimetri dalla vincitrice, la britannica Jazmin Sawyers ma ha fatto mieglio della campionessa iridata indoor, Ivana Vuleta (6,91), in quella che è stata una gara piena di pathos con sorpassi e controsorpassi.

"All’ultimo salto ho avuto una scarica di adrenalina, è esploso qualcosa in me e ho detto: ‘dai, ora si salta’... e ho saltato! Fino all’ultimo con il fiato sospeso, in una gara super tirata con avversarie fantastiche. Assurdo! Cosa c’è dietro questo risultato? Ho lavorato sulla velocità e mi sono stabilizzata su una rincorsa che ho costruito a partire dall’anno scorso. C’è bisogno di tempo, come in tutte le cose. Questa dell’atletica italiana è una squadra fantastica, giovane e forte, è bellissimo farne parte. Sono fiera di me e di mio papà che mi allena, per continuare a divertirci con l’atletica", ha dichiarato ai microfoni Rai al termine della prova.

L'Italia fa festa anche grazie all'argento della 4x400 con una solida prova di Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando. La spedizione azzurra ha chiuso al quarto posto nel medagliere con 2 ori e 4 argenti. Nella classifica a punti per l’Italia, oltre allo storico primo posto, anche il secondo risultato di sempre come numero di finalisti (20 superando i 19 di Milano 1982 e dietro soltanto ai 26 di Genova 1992) e come numero di punti (84 eguagliando il 1982 e anche qui alle spalle dei 98 del 1992).