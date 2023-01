Chi è Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi nuovo talento dell'atletica

Nel meeting indoor di Ancona si è messo in mostra un nuovo talento. Leonardo Tano, classe 1995 per 1.95 di altezza, ha trionfato nei 60 ostacoli, correndo in 7''87 secondi. Un bel miglioramento, di 6 centesimi, dal suo personale, realizzando quella che è quest'anno la miglior prestazione in Italia.

Tano, tesserato per l'Atletica Meneghina, è il figlio minore di Rocco Siffredi, all'anagrafe Rocco Antonio Tano e Rozsa Tassi. Corre con licenza ungherese e ha già fatto parte della nazionale magiara durante il Festival Olimpico della gioventù europea di Tbilisi, nel 2015, dove ha chiuso al nono posto. Vanta anche un 2.02 nel salto in alto.

Leonardo Tano si è laureato a Budapest, dove vive la sua famiglia, in ingegneria meccanica e ha deciso di continuare il suo percorso di studi al Politecnico di Milano con un Master. Fa anche il modello per diversi brand di intimo. Il padre Rocco Siffredi è il suo primo fan e lo supporta nella sua grande passione per l'atletica.