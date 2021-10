La rivincita di Letizia Paternoster: è medaglia d'oro nella corsa a eliminazione

Un’altra grande gioia per l’Italia è arrivata dal velodromo di Roubaix dove sono in pieno svolgimento i Mondiali su pista. Letizia Paternoster, la 22enne trentina che su strada corre per il team Trek-Segafredo, ha conquistato il suo primo titolo mondiale in pista, dominando la prova a eliminazione.

Mondiali su pista: Letizia Paternoster campionessa del mondo

Si tratta di un enorme rivincita dopo le ultime due stagioni che erano state davvero complicate. Per l'azzurra, che ha battuto la belga Kopecky, medaglia d'argento e la statunitense Valente, medaglia di bronzo, è una medaglia d'oro che rappresenta una rinascita dopo due stagioni difficili.

Letizia Paternoster prima aveva dovuto affrontare il recupero dopo essere stata investita in allenamento, poi aveva dovuto anche fare i conti con il Coronavirus. Oggi, però, ha ripreso quella marcia che la vede vincitrice sin dalle categorie giovanili.

Dopo aver vinto da juniores 5 Mondiali e 8 titoli europei, da élite vanta già cinque medaglie. Due bronzi, Apeldoorn 2018, nel quartetto con Balsamo, Valsecchi e Guderzo e nell'Americana con Maria Giulia Confalonieri. A Pruszkow 2019 ha conquistato l'argento nell’Omnium, mentre a Berlino 2020 è stata argento nell’Omnium e bronzo nell’Americana in coppia con Elisa Balsamo, la campionessa del mondo di ciclismo su strada.

Oggi, 20 ottobre, a Roubaix, nel giorno in cui sono saliti sul tetto del mondo Ganna, Bertazzo, Consonni e Milan, dopo la medaglia d'oro conquistata ieri da Martina Fidanza nello scratch, sul gradino più alto del podio, per l'Italia, è voluta salire anche lei. Letizia Paternoster da Cles (Trento).