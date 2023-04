Liegi-Bastogne-Liegi 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Sarà una giornata da non perdere per gli amanti del ciclismo. Domenica 23 aprile si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima gara del Trittico delle Ardenne. Tadej Pogacar, favorito numero 1 per la vittoria, cercherà il successo nella 109esima edizione di questa Classica-Monumento.

Dopo aver vinto il Giro delle Fiadre e la Amstel potrebbe centrare un poker che nella storia del ciclismo non è riuscito nemmeno a Eddy Merckx. Nessuno, infatti, nemmeno il Cannibale ha mai vinto “La decana” e tutto il trittico delle Ardenne. Il primo avversario di Pogacar, tra i 175 corridori presenti al via, sarà Remco Evanepoel, pronto a tutto per difendere il titolo vinto a Liegi nel 2022. L’Italia spera in una bella prova da parte di Giulio Ciccone.

Il gruppo affronterà un percorso di 258,1 km con partenza da Liegi. Si muoverà poi verso sud nella campagna belga, fino a Bastogne per poi tornare a Liegi. La corsa sarà come sempre caratterizzata dai famosi cotes e sono nel percorso passaggi storici come Wanne, Stockeu, Haute-Levée, La Redoute, Forges e Roche-aux-Faucons. La corsa, inoltre, passerà per la prima volta per Cornémont tra La Redoute e Foges, con una salita sulla Cote de Cornemont.

Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: dove vederla in tv

La Liegi-Bastogne-Liegi 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, per gli abbonati, a partire dalle 13.00 e su Rai 2, in chiaro, dalle 15.40. Sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Raiplay (dalle 14.30) e a pagamento su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo, Now (dalle 13).