Liegi-Bastogne-Liegi 2024: dove vederla in diretta tv e in streaming

Giornata imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Domenica 21 aprile si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima gara del Trittico delle Ardenne. Ci si aspetta un grande duello tra Tadej Pogacar, che poi si concentrerà sul Giro d'Italia 2024, sognando la doppietta con il Tour de France e Mathieu Van der Poel, che ha triontato al Fiandre e alla Roubaix.

La Liegi, la cui prima edizione si è disputata nel 1892, è una corsa prestigiosissima, è chiamata "La decana", è l'ultima classica Monumento di primavera, prima dei Grandi Giri. L'Italia vanta 12 vittorie, la prima nel 1965 con Carmine Preziosi, la seconda nel 1982 con Silvano Constantini e i 4 trionfi di Moreno Argentin (1985, 1986, 1987 e 1991). Nel 1997 e nel 1998 a vincere fu Michele Bartoli, nel 2000 e nel 2002 Paolo Bettini.

Nel 2004 il successo lo conquistò il compianto Davide Rebellin, l'ultimo centro azzurro è del 2007 con Danilo Di Luca, più recente l'ultimo podio, il secondo posto di Davide Formolo, nel 2019. Mathieu Van der Poel vorrebbe conquistarla per la prima volta, Tadej Pogacar cerca il bis, dopo il successo del 2021.

Liegi-Bastogne-Liegi 2024: il percorso

Il gruppo affronterà un percorso di 254,5 km, praticamente identico a quello del 2023, con partenza da Liegi. Si muoverà poi verso sud nella campagna belga, fino a Bastogne per poi tornare a Liegi. La corsa sarà come sempre caratterizzata dai famosi cotes e sono nel percorso passaggi storici come Wanne, Stockeu, Haute-Levée, La Redoute, Forges e Roche-aux-Faucons, a 14 km dal traguardo.

Liegi-Bastogne-Liegi 2024: dove vederla in tv

La Liegi-Bastogne-Liegi 2024 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, per gli abbonati, a partire dalle 12:30, su Raisport, in chiaro, dalle 13.25 e su Rai 2, dalle 15. Sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Raiplay e a pagamento su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo, Now.