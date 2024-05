Lotta a Parigi 2024: Chamizo e la nazionale italiana cercano giustizia al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica

Il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica inizia domani e Frank Chamizo è più determinato che mai a guadagnarsi il posto che merita ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo una controversa decisione arbitrale nel torneo europeo di qualificazione, che gli ha negato un pass più giusto che mai, il campione italo-cubano arriva a Istanbul non solo per competere ma per rivendicare ciò che è suo: un biglietto per Parigi.

Frank Chamizo, già medagliato olimpico e pluricampione mondiale, è una delle principali speranze italiane. A Baku lo abbiamo visto davvero in forma e non deve fare altro che replicare quelle prestazioni per raggiungere l’obiettivo.

Il Torneo Mondiale, che si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 maggio ad Istanbul, è tuttavia molto complesso e rappresenta l'ultima opportunità per gli atleti di qualificarsi alle

Olimpiadi. Da una parte, è l’ultimo del ciclo di qualificazione e dunque diversi atleti molto importanti hanno già raggiunto l’obiettivo. Allo stesso tempo, appunto, è l’ultima chance e tutti daranno il massimo, senza esclusione di colpi. La categoria dei 74 kg, ad esempio, è una delle più affollate di campioni, ma trovarsi Frank di fronte non sarà un piacere per nessuno.

Giovedì si comincia dalla greco romana e domenica si chiude con la lotta libera maschile, passando naturalmente per la lotta libera femminile. Per ogni categoria di peso (6 per stile, dunque 18) si qualificheranno a Parigi 3 atleti: i 2 vincitori delle semifinali (che non faranno la sfida per l’oro) ed anche il vincente della sfida spareggio tra i due bronzi.

La squadra della nazionale di lotta olimpica, oltre a Frank Chamizo, porta a Istanbul un roster importante, ricco di talento ed esperienza. Tra i nomi di spicco figura Abraham Conyedo, anch'esso medagliato olimpico, che è passato alla categoria dei massimi nella lotta libera.

La lotta femminile vede protagoniste atlete come Emanuela Liuzzi, Dalma Caneva e Enrica Rinaldi, tutte medagliate a livello continentale, che porteranno esperienza e tenacia nella lotta per la qualificazione.

Infine, ci sono giovani promettenti, che si stanno affermando anche tra i senior, come Simone Piroddu. Ma anche Aurora Russo e Fabiana Rinella, che rappresentano il futuro della lotta italiana e hanno già fatto vedere scampoli del loro potenziale in competizioni internazionali. La loro energia e freschezza potrà essere un’arma in più per tutta la squadra.

Tutti i convocati e il programma dettagliato sul sito Fijlkam: clicca qui.

Dove seguire le gare – I tifosi possono sintonizzarsi su UWW Plus (dal sito della United World Wrestling) per guardare in diretta le performance di Chamizo e della squadra italiana di lotta. Ogni match, ogni punto sarà cruciale in questa intensa lotta per un posto sul palco più prestigioso dello sport mondiale.