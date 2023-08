Lotta, Aurora Russo si laurea campionessa mondiale U20

L'azzurra Aurora Russo si è laureata campionessa del mondo U20 nella categoria -59 kg, dopo lo straordinario percorso di ieri e la grandissima vittoria di oggi su Alesia Hetmanava (AIN). Dopo il primo svantaggio a causa della penalità, Aurora non si è più fermata portando a suo vantaggio la penalità dell’avversaria, durante la quale ha conquistato 3 punti. Poi, sul finale, è arrivato anche l’ultimo punto per il challenge chiamato dal coach russo e non andato a buon fine.

Aurora, già campionessa europea U20, si è dunque andata a prendere anche il titolo iridato, confermandosi così fra le primissime della lotta giovanile internazionale. Queste le parole del Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato: “Questo risultato ci restituisce due feedback importanti: Aurora è un talento che può arrivare molto lontano e ci conferma che il programma di allenamento, intrapreso con i tecnici Michele Liuzzi e Salvatore Rinella, si sta rivelando efficace. Un percorso molto impegnativo e di duro lavoro ma che ci porterà grandi soddisfazioni!”

La medaglia d’oro di Aurora chiude dunque il percorso della nazionale italiana in questi Campionati Mondiali U20 in scena ad Amman, in Giordania. Percorso che si chiude nel migliore dei modi e che apre la strada della nazionale verso i Campionati Mondiali Senior di Belgrado, in scena dal 16 al 24 settembre.