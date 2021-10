Rugby in lutto, tragico scontro in mischia: muore a 28 anni Lucas Pierazzoli

Dramma in Argentina durante la partita tra Sitas e Hurling sabato pomeriggio. Dopo averlo rianimato i soccorritori sono riusciti a trasferirlo in ambulanza all'ospedale Posadas, ma non c'è stato nulla da fare

Sport in lutto. L'Argentina è scossa per la morte di Lucas Pierazzoli, rugbista di 28 anni, seconda o terza linea dell'Hurling Club. E' rimasto a terra dopo essersi scontrato testa contro testa con un avversario in mischia durante la partita tra Sitas e Hurling sabato pomeriggio.

Rugby, morto Lucas Pierazzoli a 28 anni

Immediati i soccorsi dei medici sociali dei due club, in campo si sono precipiati altri tre medici – genitori di altri giocatori presenti in campo – che erano in tribuna. Lucas Pierazzoli non si è mai ripreso. Pierazzoli è rimasto svenuto per 40 minuti e dopo averlo rianimato i soccorritori sono riusciti a trasferirlo in ambulanza all'ospedale Posadas. Lo sfortunato atleta aveva alcune vertebre fratturate, il midollo spinale era molto compromesso ed era sotto ventilazione artificiale.

Pierazzoli purtroppo era ormai cerebralmente morto, qualche ora fa ne è stato confermato il decesso. La Federazione argentina di rugby ha pubblicato un messaggio di cordoglio: "La Unión Argentina di rugby dice addio con profondo dolore a Lucas Pierazzoli, giocatore di prima divisione dell'Hurling. La nostra istituzione accompagna la famiglia, gli amici e le persone care in questo triste momento. Ricordiamo Lucas allo stesso modo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: da amante del rugby che si è divertito tutti i giorni a praticare questo sport, riconosciuto dentro e fuori dal campo di gioco, sia dai suoi compagni di squadra che dai suoi avversari".

Il dramma ricorda purtroppo quello che è successo a Jerónimo Bello, un giocatore della SIC. In una mischia nel 2016, il pilastro aveva subito lo spostamento di due vertebre. L'incidente lo avevva costretto su una sedia a rotelle prima di morire nel 2019 all'età di 27 anni.