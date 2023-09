Lutto nella pallanuoto: addio a Luca Giustolisi

Il mondo della pallanuoto in lutto. Scomparso l'ex azzurro Luca Giustolisi, 53 anni, vinto da una grave malattia. La notiziua è stata comunicata con una nota la Federnuoto. “La pallanuoto – afferma la Federazione in una nota firmata fra gli altri dal presidente Paolo Barelli e dal tecnico del Settebello Sandro Campagna - lo ricorda per sensibilità ed eleganza, passione e competenza che aveva trasportato anche fuori dalla vasca in veste di commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach”.

Luca Giustolisi è nato a Trieste il 13 marzo 1970 e ha giocato nella fila di Roma, dove ha vinto una Coppa Len e una Coppa delle Coppe, e poi Cn Posillipo e Pro Recco, laureandosi con entrambe le calottine campione d'Italia e d'Europa. Con la Nazionale è stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e campione d'Europa l'anno prima a Vienna. Lasciata la pallanuoto giocata, nel 2004 è stato dirigente del Trieste, nel 2005 ha allenato il Nervi, mentre nel 2008 è stato direttore tecnico del Torino 81. proprio quest’anno aveva cominciato l’attività come consulente della An Brescia.

Sposato con la mezzosoprano Anna Caterina Antonacci, Giustolisi lascia anche un figlio, Gillo.

Il cordoglio di An Brescia e Pro Recco

"L’AN Brescia esprime il suo sconforto per la scomparsa di Luca Giustolisi, psicologo della squadra e grandissimo ex giocatore di pallanuoto. La società esprime la massima vicinanza alla famiglia di Luca, una persona sempre solare e disponibile con tutti noi. La pallanuoto lo ricorderà sempre per la passione messa dentro e fuori dalla vasca oltre che per la sua infinita competenza".

"La Pro Recco piange la scomparsa di Luca Giustolisi, mancato all’età di 53 anni. Indossò la nostra calottina dal 1999 al 2003, anno in cui vinse da protagonista la coppa dei campioni alla Sciorba dopo lo Scudetto conquistato nella stagione precedente. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte di tutto il club in questo momento di grande dolore".