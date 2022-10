Manca la neve, annullate le prime due gare di Coppa del Mondo a Cervinia Zermatt

Una scarna nota della FIS annuncia la notizia che nessuno voleva sentire. La prima gara transfrontaliera di Coppa del mondo tra Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Aosta) è stata cancellata. “A causa della mancanza di neve e dell’impossibilità di mettere in sicurezza il tratto finale della nuova pista di Zermatt-Cervinia, le gare di discesa maschili dei prossimi 29 e 30 ottobre sono cancellate.

La FIS non recupererà le due gare cancellate. In programma restano le due discese femminili di sabato 5 e domenica 6 novembre e il controllo neve relativo a queste competizioni è programmato per il 25 ottobre prossimo”.

Le temperature sempre più calde nel mese di ottobre hanno costretto a non far disputare due delle gare più attese della stagione dello sci alpino. Nel prossimo weekend, sabato 29 e domenica 30 ottobre, gli uomini jet si sarebbero dovuti sfidare nella regina delle specialità, la discesa libera, sulla nuova pista Zermatt-Cervinia. L'ispezione odierna ha accertato come la pista a Gran Becca nella parte finale fosse senza neve. L'arrivo è a 2860 metri, ma negli ultimi giorni non ci sono state le condizioni per innevarla.

Mentre ci si interroga su quanto sia sempre più difficile organizzare gare europee nel mese di ottobre, vista anche la cancellazione causa pioggia del gigante femminile a Soelden, "gli organizzatori stanno continuando a lavorare a pieno ritmo per poter svolgere le gare femminili previste il 5 e 6 novembre". Martedì 25 ottobre si svolgerà il controllo neve definitivo per le gare femminili. In ogni caso "la Fis riconosce i grandi sforzi degli organizzatori", che sperano in un abbassamento delle temperature nelle prossime settimane.