Equitazione, Manuel Cortesi e July Joe Snap sono una grande coppia: a Parigi arriva il nuovo trionfo

La cavalla, allenata dall'amico Giacomo Ronchi deceduto a 40 anni, non ha ancora perso una sola volta da quando gareggia. L'ultimo trionfo è arrivato in Francia alla Reising 100 X Show dove Cortesi è anche arrivato terzo in sella a Frozen Sven