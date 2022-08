Marcell Jacobs nella storia: è campione d'Europa nei 100 metri agli Europei di Monaco

Serata indimenticabile ai campionati Europei di atletica. A Monaco 2022, oggi, martedì 16 agosto, Marcell Jacobs conquista la medaglia d'oro nei 100 metri con il tempo di 9.95. Ancora una volta i britannici devono arrendersi al velocista lombardo, campione olimpico in carica e trascinatore dell'Italia all'oro nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Hughes, medaglia d'argento in 9"99 e Azu, medaglia di bronzo in 10"13, devono accontentarsi del podio. Jacobs, che a luglio era stato costretto a ritirarsi dopo le batterie dei mondiali di Eugene per una contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra, è riuscito a nobilitare la sua stagione outdoor vincendo la rassegna continentale. Jacobs a marzo aveva conquistato il titolo mondiale indoor ai mondiali di Belgrado, trionfando nei 60 metri.

Monaco 2022: Jacobs è campione d'Europa nei 100 metri

La medaglia d'oro nei 100 metri ai campionati europei di Monaco 2022 lo fa entrare nella storia. Marcell Jacobs è il quarto uomo capace di vincere il titolo europeo dei 100 metri dopo quello olimpico, impresa riuscita soltanto a Armin Hary (Stoccolma 1958 e Roma 1960), Valeriy Borzov (Monaco 1972-Roma 1974) e Linford Christie (Barcellona 1992-Helsinki 1994).

"La stagione outdoor è stata difficile. Portare la medaglia d'oro a casa è entusiasmante. Mi dà molta fiducia - ha detto commentando a caldo il suo trionfo ai microfoni di Raisport - Non sono soddisfatissimo della gara, in semifinale ho corso meglio. In finale la tensione c'era, ma sono riuscito ad arrivare davanti a tutti".

Ora l'appuntamento è per la staffetta 4x100 con il sogno di portare l'Italia ancora una volta davanti a tutti.