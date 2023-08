Mondiali Atletica Budapest 2023, quando corre Marcell Jacobs: orari, tv, diretta

Avrà come sempre tutti gli occhi puntati su di sè. Marcell Jacobs è uno degli uomini più attesi ai Mondiali di atletica che si svolgeranno dal 19 al 27 agosto. Il velocista lombardo, campione olimpico dei 100 metri, è reduce da un'annata in cui, proprio come lo scorso anno, ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici ed è sinora accreditato di un solo tempo in questa stagione, il 10.21 in Diamond League, a Parigi.

Lo scorso anno vinse gli Europei, ma non si presentò alla semifinale dei Mondiali. La sua condizione attualmente è un mistero, ma sicuramente, nel weekend del 19 e 20 agosto, darà il massimo per centrare l'unico titolo, quello mondiale, che manca alla sua straordinaria bacheca dove può vantare due titoli olimpici, un oro europeo, un oro iridato e un oro continentale indoor.

Mondiali atletica 2023: calendario Marcell Jacobs

Sabato 19 agosto

19.43 100 metri, batterie

Domenica 20 agosto

16.35 100 metri, semifinali

19.10 100 metri, finale

I Mondiali di atletica 2023 saranno trasmessi in diretta in chiaro sui canali Rai e per gli abbonati su Eurosport. Diretta streaming gratis su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.