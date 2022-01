Melandri e l'inutile retromarcia sul Covid: lo sponsor lo scarica

Non solo tennis, non solo Djokovic. Anche il campione delle moto Marco Melandri paga a caro prezzo la sua posizione sul Covid. E la conseguenza è letteralmente economica, perché uno degli sponsor lo ha salutato.

"Ho preso il Covid perché ho cercato di prenderlo"

In un'intervista al pilota è scappata una frase quantomeno singolare: "Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e al contrario di molti vaccinati ho fatto una fatica tremenda. L'ho fatto apposta per poter essere in regola almeno per qualche mese...". Parole che non sono passate inosservate. Anzi. Il fuoco della polemica si è alzato ben presto. Tanto che l'ex numero uno della classe 250 ha tentato di fare retromarcia, ma senza troppo successo.

La difesa sui social

"Per una battuta ironica è uscita una tempesta... ", ha scritto sui social a corredo di un video in cui tenta di smarcarsi dalle accuse. "Mi spiace - ha aggiunto - ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo. Schezando dissi 'Se saró positivo sarà per necessità cosi avro il Green pass'. Non sarei mai andato da qualche parte con qualcuno per prendere il Covid".

L'addio dello sponsor

La prima conseguenza tangibile è economica per Melandri. Lo sponsor Trentino marketing ha scaricato il campione: "L'accordo con Marco Melandri è scaduto nelle scorse settimane e il rinnovo non è in agenda – dice Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing, come riporta Il Dolomiti – Prendiamo le distanze da quanto affermato e comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest'anno".