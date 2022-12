Nuoto, Nicolò Martinenghi d'argento in vasca corta: addio al sogno Grande Slam

Nic Fink guasta la festa di Nicolò Martinenghi. L'americano, con grande merito, va a conquistare oggi, giovedì 15 dicembre, la medaglia d'oro nella finale dei 100 rana uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne con il tempo di 55.88.

Martinenghi in 56.07 è medaglia d'argento, deluso per essere approdato alla sfida decisiva con il miglior tempo nelle semifinali, senza concretizzarlo con la vittoria. Completa il podio odierno il britannico Adam Peaty in 56.25.

A Martinenghi è mancato il terzo titolo in un 2022 che resta per lui trionfale. Ha vinto, infatti, la medaglia d'oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest e agli Europei di Roma, dove fu doppietta Italia con Simone Cerasuolo, oggi mai in gara e soltanto sesto.