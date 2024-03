Mattia Furlani vola nel salto in lungo: è medaglia d'argento ai Mondiali indoor di Glasgow

Straordinario Mattia Furlani. Il 19enne talento azzurro è medaglia d'argento ai Mondiali di atletica indoor a Glasgow. Il lunghista con 8.22 ha ottenuto la stessa misura del greco Mitidais Tentoglu, campione olimpico e mondiale che lo ha battuto grazie al secondo miglior salto, 8.19 rispetto all'8.10 dell'azzurro.

"Incredibile, soprattuto in una gara disputata alle 10 di mattina contro il campione olimpico. Tutto questo è un sogno, frutto di tanto lavoro fatto in queste settimane, ringrazio tutti per avermi sostenuto in questo mio percorso, bisogna solo proseguire su questa strada", ha detto il unghista azzurro Mattia Furlani, ai microfoni della Rai.

"E' da Budapest che ho acquisito molta esperienza, mi fa molto piacere aver raggiunto un risultato del genere, per tutto il lavoro svolto. Ho inseguito tanto questo risultato, averlo raggiunto è un'altra cosa. Ringrazio mia mamma (Khaty Seck, che è anche la sua allenatrice, ndr), è stata lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato", ha concluso l'azzurro davvero emozionato e commosso. "Ho acquisito una stabilità mentale che in questi mesi si è rinforzata di piu. Sono sicuro che le prossime gare mi daranno ancora altra esperienza. Questa medaglia la dedico a chiunque mi ha sostenuto per questo risultato, a me stesse per tutto quello che ci ho messo per arrivare, è l'inizio di un lungo percorso. Piedi a terra c'è ancora tanto da lavorare a livello mentale e tecnico, continuiamo così", ha concluso.

L'Italia conquista così la seconda medaglia in questa rassegna dopo il bronzo nel peso di Leo Fabbri. Mattia Furlani sarà tra le stelle azzurre degli Europei di atletica a Roma e delle prossime Olimpiadi a Parigi dove sfiderà nuovamente Mitidais Tentoglu.