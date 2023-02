Mattia Petrucci lascia il ciclismo a 20 anni: "Non trovavo la felicità, soltanto altri problemi"

Mattia Petrucci, ciclista neo-professionista di 20 anni di Verona, della Bardiani CSF-Faizané, ha annunciato sui social il suo addio addio al ciclismo. Una decisione che ha preso dopo aver firmato da un anno un contratto da professionista dopo 12 anni di gavetta, dove era stato anche campione nazionale tra gli allievi, negli juniores, vincendo numerose gare. Il suo debutto tra i pro era avvenuto alla Vuelta a San Juan e ora era vicininissimo a disputare il Giro d'Italia.

“Ho deciso di mettere fine alla mia carriera ciclistica”, scrive Mattia Petrucci sui suoi canali social. “Le motivazioni sono tante, ma di base ho perso la felicità. Non ho trovato il mondo che speravo, e tutti i rischi e le difficoltà non trovano felicità, ma soltanto altri problemi. Forse me ne sarei dovuto accorgere prima, probabilmente. Ma è ora che posso cambiare la mia vita. In questi ultimi anni ho continuato forse perchè ero troppo dentro per uscirne, ma ora non sono più in grado di vivere tutto questo, sul più bello, raggiunto il professionismo. Lo faccio ora perché sono stanco di vivere il sogno di qualcun' altro, e non avrebbe senso mentire/mentirmi e continuare".