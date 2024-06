Max Cremona vuol fare la storia

A Znin in Polonia sabato 29 e domenica 30 giugno 2024 si tiene la terza prova del Campionato mondiale di Motonautica. Nella classe F250 Massimiliano Cremona è ad un passo dall'ottenere il terzo titolo mondiale consecutivo. Rispetto al 2023 il vantaggio in classifica lascia un po' più tranquillo il pilota della Motonautica San Nazzaro - C&B Racing Team ASD ma non bisogna abbassare la guardia...