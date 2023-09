Mediterranean Beach Games 2023, tutti i convocati dell'Italia

E’ stata definita la squadra azzurra che da sabato prossimo, 9 settembre, sarà impegnata ad Heraklion nei Mediterranean Beach Games 2023. L’Italia si presenterà sull’isola di Creta con 102 atleti, 44 donne e 58 uomini, che si misureranno in 12 delle 13 discipline in programma con l’unica assenza nel torneo di Basket 3x3.

I Mediterranean Beach Games sono giunti alla terza edizione, dopo quelle di Pescara e Patrasso (Grecia), e vedranno convolti quasi 900 atleti in rappresentanza dei 26 Paesi aderenti al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. La cerimonia d’apertura si terrà sabato 9 settembre a partire dalle ore 20.30 presso il Karteros Beach Sport Centre, location che negli otto giorni di competizione ospiterà anche la maggior parte delle gare.

Rispetto al programma delle edizioni precedenti non saranno presenti lo sci nautico e l’aquathlon, mentre per la prima volta si assegneranno le medaglie nel basket 3x3, nel Kiteboarding e nel Triathle, specialità del Pentathlon Moderno dove gli atleti alternano, alla prova di laser run, il nuoto in acque libere.

Difenderanno l’oro conquistato quattro anni fa a Patrasso, dove l’Italia Team vinse 39 medaglie (15 ori, 13 argenti e 11 bronzi), la nuotatrice di fondo Silvia Ciccarella, i tennisti Nicole Nobile, Diego Bollettinari e Tommaso Giovannini, le azzurre del nuoto pinnato Viola Magoga, Silvia Sevignani, Mara Zaghet e i compagni di squadra Davide Di Ceglie, Stefano Figini e Riccardo Romano. Negli sport di squadra l’Italia cercherà la conferma nel Beach Soccer dopo gli ori delle prime due edizioni.

BEACH HANDBALL (20 totali, 10 donne – 10 uomini): Nila Bertolino, Ilaria Dalla Costa, Carelle Djiogap Noumedem, Elisa Ferrari, Diana Kobilica, Cyrielle Paola Lauretti Matos, Giovanna Lucarini, Irene Stefanelli, Matilde Tisato, Violetta Vegni, Luigi Arena, Nicolas Carlos Balogh Sedda, Marco Beltrami, Alessio D'Attis, Nicolas Dieguez, Ivan Ilic, Gregorio Mazzanti, Christian Mitterrutzner, Davide Notarangelo, Thomas Postogna.

BEACH KARATE (4 totali, 2 donne – 2 uomini): Orsola D'Onofrio, Elena Roversi, Vincenzo Pappalardo, Guido Polsinelli.

BEACH SOCCER (12 totale, 12 uomini): Ovidio Alla, Luca Bertacca, Andrea Carpita, Leandro Casapieri, Tommaso Fazzini, Gianmarco Genovali, Marco Giordani, Alessandro Miceli, Alessandro Remedi, Samuele Sassari, Francesco Fabio Sciacca, Emmanuele Zurlo.

BEACH TENNIS (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Sofia Cimatti, Flaminia Daina, Giulia Gasparri, Nicole Nobile, Doriano Beccaccioli, Diego Bollettinari, Tommaso Giovannini, Mattia Spoto.

BEACH VOLLEY (8 totali, 4 donne – 4 uomini): Giada Bianchi, Margherita Bianchin, Reka Orsi Toth, Claudia Scampoli, Davide Benzi, Carlo Bonifazi, Gianluca Dal Corso, Marco Viscovich.

BEACH WRESTLING (12 totali, 5 donne – 7 uomini): Alice Bevilacqua, Bianca Contrafatto, Giorgia D'Antimi, Fabiana Dattilo, Francesca Indelicato, Gabriele Doro, Simone Fidelbo, Carmelo Lumia, Andrea Pazzona, Daniel Raffi, William Raffi, Alessio Salvatore Vandi.

CANOE OCEAN RACING (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Chiara Agostinetti, Beatrice Candela, Lucrezia Zironi, Matteo Muzio, Nicolò Razeto, Giovanni Saperdi.

KITEBOARDING (4 totali, 2 donne – 2 uomini): Gaia Falco, Tiana Laporte, Alessio Brasili, Flavio Marx.

NUOTO PINNATO (12 totali, 6 donne – 6 uomini): Silvia Belli, Valentina Crivello, Giorgia Destefani, Viola Magoga, Silvia Sevignani, Mara Zaghet, Guglielmo Alicicco, Lorenzo Caronno, Davide De Ceglie, Stefano Figini, Patrick Martin, Riccardo Romano.

NUOTO DI FONDO (4 totali, 2 donne – 2 uomini): Arianna Bridi, Silvia Ciccarella, Marcello Guidi, Dario Verani.

ROWING BEACH SPRINT (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Annalisa Cozzarini, Viola Patrignani, Silvia Tripi, Angelo D'Amico, Giovanni Ficarra, Mario Pietro Zerilli.

TRIATHLE (6 totali, 3 donne – 3 uomini): Maria Lea Lopez, Ludovica Montecchia, Alice Rinaudo, Daniele Colasanti, Valerio Grasselli, Emanuele Tromboni.